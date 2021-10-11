35-річна Оля Цибульська з власного досвіду знає, що подорожі – це розвиток. Так, зірка не стала підлаштовувати відпустку під канікули сина, а дозволила йому прогуляти школу.

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Ми полетіли на відпочинок на кілька днів, щоб переключитися та відпочити від писанини. Трішки прогуляли. Думаю, подорож йому в плюс, а букви писати ми ще навчимось,

– пояснила Оля Цибульська.

Зазначимо, разом з чоловіком і 6-річним Нестором співачка відпочила в Нідерландах . Її сімейна відпустка й справді тривала усього кілька днів.

Знаменитість додала, що не в захваті від того, що син пішов до школи. У цьому винні не ранні підйоми й навіть не домашні завдання, а віруси, з якими він регулярно повертається додому.

"Зараз ми проходимо період, коли всі діти обмінюються вірусами. Це психологічно дуже складно. Знову якась температура, знову ми щось принесли додому, але йому подобається. Там багато друзів, багато дівчат", – розповіла Оля Цибульська.

Оля Цибульська з сином у Нідерландах / Фото з інстаграму співачки