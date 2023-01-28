Відома українська артистка Оля Цибульська висловилась про королівську сім'ю, яку часто переслідує преса з метою зробити ексклюзивні фото. Вона згадала, як схожі випадки траплялись в українському шоубізнесі, але насправді були несправжніми та підставними.

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Оля Цибульська про скандали в шоубізнесі

Виконавиця розповіла, що створення підставних "скандалів" відбувалось найбільше на початку 2000-х років. Тоді артисти робили скандал самостійно – робили начебто фото від папараці та розсилали його для преси.

"У нашому шоубізнесі, до війни точно, дуже багато артистів мріяли, щоб за ними слідкували. Щоб просто зі сміттєвих баків знімали, із ким вони сидять у кафе, але це у нас не практикувалося".

І, особливо на початку 2000-х якщо ви бачили, як когось помітили знову із чоловіком, хто снідає з якимось олігархом у кафе, це все робилося власними руками, і PR-служби артистів просто розсилали у ЗМІ ці знімки й новини,

– зізналась Оля Цибульська.

Артистка своєю чергою зізналась, що справді не хотіла показувати особисте життя та не спекулювала на ньому. Про чоловіка Сергія вона розповіла лише через вторгнення. "Якби не війна, ви б і не побачили, за ким я заміжня. Тільки нікому не кажіть", – пожартувала зірка.

Цибульська про скандали в шоубізі: відео

Як і чому Цибульська показала чоловіка