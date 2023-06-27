Певица, недавно изменившая имидж, повредила ногу, поэтому вынуждена была срочно вызвать врача в выходной день. Сейчас исполнительница чувствует себя хорошо и уже вернулась домой, где проводит время с родными.

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Подробности несчастного инцидента

Оля Цыбульская на высоких каблуках упала с лестницы. Как сообщила певица, ей было очень больно.

Я просто свалилась. Упала с лестницы на своих больших высоких каблуках. Было очень больно. Слава Богу, у меня есть друзья. Мы по дороге позвонили моей подруге. Она нашла мне срочно врача Сергея, который выехал в выходной день и сделал мне рентген,

– отметила артистка.

Исполнительница также добавила: "Слава Богу, там нет ни одной трещины, ни одного перелома. Но растяжение связок – это больно. Я никогда не знала этого".

Травма Оли Цыбульской / Скриншот с инстаграм-сторис певицы

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