Успішна українська співачка та ведуча Оля Цибульська взяла участь у програмі, де потрібно відповісти на 33 питання за 3 хвилини. Зірка розсекретила нові та несподівані факти зі свого життя.

До слова Ольга Цибульська розповіла, де її місце сили в Україні

Оля Цибульська про подарунки, чутки та райдер

Виконавиця зізналась, що отримувала дуже коштовний подарунок від одного з залицяльників.

Була картина одного відомого художника, яка висіла в Парижі. Один "кавалер" прислав мені її просто так. Я знаю ці подарунки "просто так", тому я її повернула,

– зізналась Оля Цибульська.

Додамо, перед Новим роком співачка отримала дорогий подарунок від свого чоловіка. Він зателефонував концертному директору дружини, замовив її виступ у новорічну ніч та навіть залишив передоплату. Загалом коханий Цибульської подарував їй близько 10 тисяч доларів – її подвійний гонорар.

Оля Цибульська також зізналась, що існує зворотний бік популярності: "У тебе майже немає друзів". Вона додала, що головний мінус українського шоу-бізнесу в тому, що в ньому немає бізнесу, лише шоу.

Собі як співачці знаменитість поставила 10 балів з 10. Також артистка зазначила, що оцінює свою сексуальність на 100%.

Зірка назвала найбільшу брехню, яку про себе чула. "Ой, головна розлучниця країни. Хоча ні, говоріть", – відповіла Оля.

Зазначимо, що в цьому Цибульську підозрювали, коли стало відомо про розлучення Дзідзьо та SLAVIA. Та після новини про розрив виконавиця наголосила, що вона не має інших стосунків з Михайлом, окрім робочих, а батьком її сина Нестора точно не є артист.

Згодом Оля Цибульська розповіла, що якби вона справді мала романтичні почуття до Дзідзьо, її б нічого не зупинило: "Якби ми мали стати одне для одного чимось більшим, ми б зробили це давним-давно. І він – харизматичний і темпераментний когут, і я з перцем".