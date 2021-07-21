Успешная украинская певица и ведущая Оля Цибульская приняла участие в программе, где нужно ответить на 33 вопроса за 3 минуты. Звезда рассекретила новые и неожиданные факты из своей жизни.

К слову Ольга Цибульская рассказала, где ее место силы в Украине

Оля Цибульская о подарках, слухах и райдере

Исполнительница призналась, что получала очень ценный подарок от одного из ухажеров.

Была картина одного известного художника, которая висела в Париже. Один "кавалер" прислал мне ее просто так. Я знаю эти подарки "просто так", поэтому я ее вернула,

– призналась Оля Цибульская.

Добавим, перед Новым годом певица получила дорогой подарок от своего мужа. Он позвонил концертному директору жены, заказал ее выступление в новогоднюю ночь и даже оставил предоплату. В общем любимый Цибульской подарил ей около 10 тысяч долларов – ее двойной гонорар.

Оля Цибульская также призналась, что существует обратная сторона популярности: "У тебя почти нет друзей". Она добавила, что главный минус украинского шоу-бизнеса в том, что в нем нет бизнеса, только шоу.

Себе как певице знаменитость поставила 10 баллов из 10. Также артистка отметила, что оценивает свою сексуальность на 100%.

Звезда назвала самую большую ложь, которую о себе слышала. "Ой, главная разлучница страны. Хотя нет, говорите", – ответила Оля.

Отметим, что в этом Цибульскую подозревали, когда стало известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA. И после новости о разрыве исполнительница отметила, что она не имеет других отношений с Михаилом, кроме рабочих, а отец ее сына Нестора – точно не артист.

Впоследствии Оля Цибульская рассказала, что если бы она действительно имела романтические чувства к Дзидзьо, ее бы ничего не остановило: "Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим, мы бы сделали это давным-давно. И он – харизматичный и темпераментный когут, и я с перцем".