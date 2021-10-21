Оля Цибульська розповіла, чи виходила не сцену напідпитку

Днями Оля Цибульська розкритикувала Олега Кензова за концерт у Бердянську, на якому він вийшов на сцену п'яний і матюкався при дітях. Сама співачка ніколи не виступала напідпитку. Усе тому, що алкоголь нетипово діє на неї.

35-річна Оля Цибульська не належить до числа тих зірок, котрі повністю відмовилися від випивки. Улюблений алкоголь співачки – ігристе вино, яким вона час від часу урізноманітнює свої вечори. Якщо в одних після келиха просекко з'являється азарт продовжити вечірку, то артистку хились на сон.

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Від алкоголю я сплю. Я випиваю келих просекко, і я нецікава – ні в ліжку, ні на сцені,

– відверто зізналась Оля Цибульська.

Саме тому зірка ніколи не виходила на сцену напідпитку. Ба більше, команда співачки нізащо не випустила б її на публіку п'яною, як це зробили помічники Олега Кензова на концерті в Бердянську.

"Якби я хильнула нормально, мене б моя команда не випустила на сцену, бо це моя команда, мої люди. Тут питання до команди Кензова, де були його друзі, чому його ніхто не взяв за коси й не закрив у гримерці", – висловилась артистка.