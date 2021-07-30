Сольний концерт Олега Кензова не обійшовся без пригод. Фанати зняли на відео, як учасник другого сезону шоу "X-фактор" танцював нібито у нетверезому стані, жартував з підлітками про "е-бали", жонглював мікрофоном, який часто падав на підлогу, і просто валявся на сцені.

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Обуреним після концерту залишився суперфіналіст 9 сезону "Х-фактор" Дмитро Волканов, який зазначив, що квитки на концерт коштували недешево, а в підсумку всі побачили лише "ганьбу".

В підсумку – замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу. Хочеться, щоб якомога менше таких людей займали чиєсь дійсно заслужене місце на нашій естраді,

– написав виконавець Дмитро.



Олег Кензов ймовірно виступав п'яним на концерті в Бердянську / Скриншот з фейсбуку

Представниця Олега Кензова відмовилась коментувати для 24 каналу інцидент, назвавши чутки "нісенітницями".

Наступний концерт виконавця запланований у Кирилівці, що у Запорізькій області. Загалом його гастрольний тур триватиме до 15 жовтня і охопить ще 14 міст. Ціни на квитки варіюються у межах 250 гривень – 4400 гривень.

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