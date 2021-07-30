Сольний концерт Олега Кензова не обійшовся без пригод. Фанати зняли на відео, як учасник другого сезону шоу "X-фактор" танцював нібито у нетверезому стані, жартував з підлітками про "е-бали", жонглював мікрофоном, який часто падав на підлогу, і просто валявся на сцені.
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Обуреним після концерту залишився суперфіналіст 9 сезону "Х-фактор" Дмитро Волканов, який зазначив, що квитки на концерт коштували недешево, а в підсумку всі побачили лише "ганьбу".
В підсумку – замість якісної концертної програми, яка відповідає статусу артиста, і вартості квитка, глядач отримав п'яний чад, витівки, мат і просто огиду! Дякую Олегу і його команді за цю ганьбу. Хочеться, щоб якомога менше таких людей займали чиєсь дійсно заслужене місце на нашій естраді,
– написав виконавець Дмитро.
Олег Кензов ймовірно виступав п'яним на концерті в Бердянську / Скриншот з фейсбуку
Представниця Олега Кензова відмовилась коментувати для 24 каналу інцидент, назвавши чутки "нісенітницями".
Наступний концерт виконавця запланований у Кирилівці, що у Запорізькій області. Загалом його гастрольний тур триватиме до 15 жовтня і охопить ще 14 міст. Ціни на квитки варіюються у межах 250 гривень – 4400 гривень.
Скандали, пов'язані з Олегом Кензовим
- На початку листопада 2020 року колишня дружина артиста DJ Madonna (справжнє ім'я – Наталія Ярмоленко) зізналась, що чоловік її жорстоко бив кілька разів, робив це навіть на очах у дітей. Часто причиною жорстокості ставали необґрунтовані ревнощі, за словами жінки. Наталія впевнена, що Кензов – психопат.
- Тоді Олег відреагував на заяви ексдружини. Він запевнив, що все це брехня. А жінка просто тримає злість на колишнього через те, що він "пішов і не вмер".
- Також ексдружина розповідала, що чоловік бив її, бо вона була "рятувальницею у їхньому шлюбі".
- З 2012-го по 2014 рік Олег ще перебував у шлюбі з Анастасією Полубесовою, у 2013-му в них народилась донька Евеліна.
- У квітні 2021 року стало відомо, що Олег має нову наречену.