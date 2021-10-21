35-летняя Оля Цыбульская не принадлежит к числу тех звезд, которые полностью отказались от выпивки. Любимый алкоголь певицы – игристое вино, которым она время от времени скрашивает свои вечера. Если у одних после бокала просекко появляется азарт продолжить вечеринку, то артистку клонит в сон.

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От алкоголя я сплю. Я выпиваю бокал просекко, и я неинтересная – ни в постели, ни на сцене,

– откровенно призналась Оля Цыбульская.

Именно поэтому звезда никогда не выходила на сцену в нетрезвом состоянии. Более того, команда певицы ни за что не выпустила бы ее на публику пьяной, как это сделали помощники Олега Кензова на концерте в Бердянске.

"Если бы я выпила нормально, меня бы моя команда не выпустила на сцену, потому что это моя команда, мои люди. Здесь вопрос к команде Кензова, где были его друзья, почему его никто не взял за волосы и не закрыл в гримерке", – высказалась артистка.

Добавим, в отличие от Оли Цыбульской, Тина Кароль не позволяет себе просекко. Она полностью отказалась от алкоголя, ведь убеждена, что этот допинг опустошает. Певица за полную трезвость.