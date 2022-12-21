Забрали все, – Оля Цибульська розповіла про кримінальне провадження, відкрите проти її брата

Брат співачки Олі Цибульської – волонтерить з початку війни. Але через старі закони проти нього відкрили провадження та забрали речі. В чому причина – дізнавайтесь у матеріалі.

Сергій Цибульський, брат відомої співачки, волонтер та власник салону авто. Оля Цибульська розповіла, що проти нього висунули звинувачення та кримінальне провадження – начебто він незаконно отримував прибуток від продажу автомобілів, що ввозилися до України як гуманітарна допомога.

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Проти брата Цибульської відкрито кримінальне провадження

Оля Цибульська пояснила, що вся справа у старих законах про волонтерів, які були написані вже дуже давно і не сходяться з сучасною Україною. Тепер ці статті перешкоджають не лише її брату, але й іншим багатьом волонтерам.

Серед них багато хлопців і дівчат, які мають особливі нагороди від президента, від пана Залужного, які з першого дня робили все можливе, щоб машини, обігрівачі та інша допомога їхали на фронт якнайшвидше. Тому що у нас немає часу довго гратися, нам потрібно вже зараз,

– поділилась артистка.

Співачка додала, що у брата забрали все, що він мав, до того ж несанкціоновано. Вся ситуація нагадує Олі 90-ті роки.

"Забрали все, і автомобілі, і особисті речі. І забрали несанкціоновано. Прийшли й віджали. І це не нормально в новій Україні, за яку ми всі боремося. Думаю, не за те наші військові на передовій гинуть, щоби не було можливості у нас у правовому полі вирішувати питання. Потрібно вирішувати їх відкрито, на користь держави, а не діяти за законами та з замашками 90-х, з малиновими піджаками та різноманітними зв'язками".

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн