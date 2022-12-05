5 грудня вся Україна відзначає День волонтера. Якщо раніше це свято стосувалось здебільшого людей, які не безоплатній основі долучались до різних освітніх чи соціальних ініціатив, то сьогодні – це здебільшого про армію та допомогу українцям у час війни. Символічно, що День волонтера святкують поряд з Днем ЗСУ, який відзначають 6 грудня.

Важливо Ви завжди поруч, – Залужний звернувся до українських волонтерів

За словами Сергія Притули, усі, хто допомагають Україні у складний час – волонтери: люди, які привозять кілька одиниць або кілька тисяч рацій з-за кордону; діти, які створюють блокпости після уроків та грають у шахи за благодійність; люди, які забезпечують тепловізором чи іншою технікою підрозділ своїх знайомих. Усі заслуговують на подяку та повагу.

"Сьогодні дуже особливий день. Сьогодні – День волонтера. Позаяк у волонтерській діяльності зараз залучена ледь не вся країна, то можна сміливо стверджувати, що це день всіх українців. Всі зараз щось роблять. Всі разом і кожен на своєму місці. Ви – круті. Ви – наша опора. Кожне зусилля, кожен донат є вагомими внесками у загальну справу підтримки української армії. Ці спільні дії об’єднують нас, як народ, роблять нас сильними та непереможними", – каже волонтер Притула.

Від імені власного фонду він дякує усім громадянам як в Україні, так і поза її межами за допомогу. Також вдячний усім колегам по фонду, яких є понад сотня.

Ми не уявляємо наш фонд без вас і власне сьогодні ви теж волонтери, і сьогодні теж ваш день. Я хочу подякувати усім тим, кому не байдуже, хто зміцнює силу нашого війська. Не зупиняйтеся, робіть те, що робите. Робіть все, що можливо і навіть те, що неможливо. Разом до перемоги. З днем волонтера,

– підсумував чоловік.

Сергій Притула привітав з Днем волонтера: відео онлайн

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Що відомо про фонд Притули і його волонтерство