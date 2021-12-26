Знаменита українська співачка Оля Цибульська взяла участь у шоу "Маска" і заховалась під персонажем "Скандалу". Це було справжнім шоком для зіркових детективів та шанувальників зірки. Тож вони розпитали артистку про її враження від проєкту.

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Чи знали про участь близькі й чому не українська мова

Співачка розповіла, що ніхто з її рідних не знав про участь у загадковому проєкті. Синові Нестору зірка теж не розповіла про свою маску, тому спостерігала за його кумедною реакцією. Вона зізналась, що розмовляла російською мовою, аби всіх заплутати.

Якби я розмовляла рідною мовою, ви б мене відгадали у першому ефірі. Тому я говорила іншою мовою і навіть репетирувала акцент,

– поділилась Цибульська.

Оля додала, що в кожному ефірі Скандал мав звучати по-різному. Тому виконавиця щоразу тренувала свій голос та випробовувала різноманітні манери.

Оля Цибульська про складнощі на "Масці"

За словами знаменитості, височенні підбори були мало не найменшою складністю. Оскільки костюм сковував усі рухи.

Сам каркас маски був металевий і майже не давав рухатись. Рухати я могла тільки руками. Шолом іноді сповзав так, що Скандал втрачав всі орієнтири. Але я у захваті від костюма,

– зізналась Оля Цибульська.

Розповіла співачка і про те, як мала приховувати свою особистість на знімальному майданчику. Про неї не міг знати ніхто, окрім особистого помічника. Учасники носили чорні худі, маски на всю голову та балаклаву. Вони спілкувались пошепки або ж показували все жестами.

"Я виходила на сцену і робила свою роботу в тандемі з режисерською командою, яка не знала, хто в масці. Режисер постановок звертався до мене "уважаемый скандал" і озвучував завдання на сьогодні. Я могла відповідати тільки жестами. І ми завжди розуміли одне одного. Це максимальний професіоналізм. Команда "Маски" робила все для того, аби секрет "Маски" залишався секретом", – наголосила зірка.

Оля Цибульська про "Маску" / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 25 грудня відбувся фінальний випуск шоу "Маска".