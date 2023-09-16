Співачка Оля Цибульська в інтерв'ю 24 Каналу висловилась про явища, які часто стають об'єктом критики у творчості українських артистів. Вона пояснила, що музика -- це діло смаку.

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Оля Цибульська про шароварщину

Творчість приречена бути розп'ятою. Я думаю, що оцінювати музику тільки зі своєї дзвіниці – трохи дурна звичка. Бо те, що комусь на рівні з Моцартом, іншому – какофонія. Це справа смаку. Кожен раз, натикаючись на критику нової пісні, хочеться сказати: "Ви не розказуйте, а покажіть, як треба",

– поділилась виконавиця.

Повне інтерв'ю з Олею Цибульською читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Оля Цибульська вважає, що часто змінюється не музика, а суспільство. Наприклад, раніше Степан Гіга вважався "крінжем", а тепер його пісні обожнює молодь і не тільки.

"Згадайте: ще декілька років тому Гігу називали крінжем. А тепер – трендсетер і нон-стоп у хіпстерських плейлистах. Чи змінилась його музика? Ні. Змінилось суспільство".

Час сам відсіє невдалі, тимчасові пісні й артистів, що граються у патріотизм. Знайдіть свою музику! Її так багато зараз народжується й у різних стилях. Слухайте українське! Популяризуйте! Майте повагу до себе: не слухайте москалів,

– дала пораду зірка.

Як інші зірки відгукуються про шароварщину