Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська вкотре похизувалася стильним образом. Вона постала перед камерою в атласному костюмі ніжного кольору.

Оля Цибульська є однією з тих жінок, які активно диктують тренди українським модницям. Для багатьох жінок зірка є прикладом, іконою стилю. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість вкотре показала ефектний аутфіт.

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Звабливий look Олі Цибульської

Артистка поділилася яскравими кадрами зі зйомок. Вона постала перед камерою у стильному атласному костюмі блакитного кольору. Вбрання складалося з широких штанів та блузки з поясом на талії. Ефектний і звабливий look Цибульська поєднала з лакованими чорними туфлями-човниками на підборах.

Коротке волосся народна улюблениця гарно вклала. На обличчі вона зробила макіяж з блискучими коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах. Увагу привертає й червоний манікюр виконавиці.

Оля еротично позувала, показуючи жіночність та сексуальність. Вона впевнена в собі й завжди демонструє бездоганний зовнішній вигляд.



Оля Цибульська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оля Цибульська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму Олі Цибульської