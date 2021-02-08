У блакитному костюмі: Оля Цибульська продемонструвала звабливий образ – фото
Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська вкотре похизувалася стильним образом. Вона постала перед камерою в атласному костюмі ніжного кольору.
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Оля Цибульська є однією з тих жінок, які активно диктують тренди українським модницям. Для багатьох жінок зірка є прикладом, іконою стилю. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість вкотре показала ефектний аутфіт.
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Звабливий look Олі Цибульської
Артистка поділилася яскравими кадрами зі зйомок. Вона постала перед камерою у стильному атласному костюмі блакитного кольору. Вбрання складалося з широких штанів та блузки з поясом на талії. Ефектний і звабливий look Цибульська поєднала з лакованими чорними туфлями-човниками на підборах.
Коротке волосся народна улюблениця гарно вклала. На обличчі вона зробила макіяж з блискучими коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах. Увагу привертає й червоний манікюр виконавиці.
Оля еротично позувала, показуючи жіночність та сексуальність. Вона впевнена в собі й завжди демонструє бездоганний зовнішній вигляд.
Оля Цибульська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Оля Цибульська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму Олі Цибульської
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