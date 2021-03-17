Занадто дорого для України, – Оля Цибульська розповіла, чому не бере участь в Євробаченні
Співачка та ведуча Оля Цибульська вже цілих 14 років сяє в українському шоу-бізнесі. Однак, на відміну від інших артистів, ще жодного разу не спробувала себе на Національному відборі на Євробачення. Зірка зізналась, що її поява на міжнародному конкурсі коштуватиме Україні занадто дорого.
Джерело:24 канал
Як повідомила пресслужба "Нового каналу", Оля Цибульська не випадково жодного разу не спробувала свої сили на Національному відборі на Євробачення. З цього приводу знаменитість має принципову позицію.
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Чому Оля Цибульська не бере участь в Євробаченні
Відомо, що поїздку представника України та його команди на міжнародний пісенний конкурс частково фінансує Суспільний мовник. Тому часто самим музикантам доводиться шукати та позичати гроші на участь в Євробаченні. Оля Цибульська пожартувала, що має дуже вибагливий райдер, тому така розкіш, як вона, не по кишені Україні.
Коли я їду, то зі мною їде велика компанія. Порахувала, який у мене буде побутовий райдер, і вирішила, що для України це поки що дуже дорого. Занадто дорога Цибуля,
– з гумором повідомила артистка.
Після дотепного жарту співачка зізналась, що справжня причина її ігнорування українських Нацвідборів на Євробачення – відсутність пісні, з якою можна було б гідно представити Україну на міжнародному рівні. Оля Цибульська впевнена, що головне для європейської публіки – "модний трек", а не яскравий артист.
"Для мене Євробачення – це конкурс пісні. Поки що підходяща не написалася. Якщо прийде муза, і те, що ми створимо, захочеться показати світу – зроблю це. Бо ж краще бути вічною, як ABBA, аніж просто стати артистом, який привезе наш дорогоцінний прапор на міжнародну арену. Або круто, або не рипайся", – відверто зізналася Оля Цибульська.
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