Популярна українська співачка Настя Каменських вперше оприлюднила фото ще до свого схуднення. Вона також поділилась думками про любов до себе й наголосила, що обожнює власне тіло у будь-якому вигляді.

Відома українська співачка Настя Каменських раніше не ділилась архівними фото з відпочинку, адже соромилась злегка пишної фігури. Однак цього разу зірка вперше наважилась на такий крок.

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Архівні фото Каменських у купальнику

Знаменитість оприлюднила фотоколаж, де порівняла себе до схуднення та після. На усіх кадрах артистка позує на відпочинку у бікіні, тому демонструє розкішну фігуру.

У підписі до світлини Настя Каменських зізналась, що багато років не хотіла поширювати ці фото в мережі. Зірка наголосила, що завжди є відкрита перед своєю аудиторією. Незважаючи на те, що вона довго соромилась та хвилювалась, не сприймала себе, зараз вона зрозуміла, що повинна любити себе.

Неважливо, скільки кілограмів, неважливо, як ми виглядаємо. Головне – це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе. Ставати краще і йти до прийняття себе. Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки. А тільки для самої себе,

– наголосила Настя Каменських.

Співачка додала, що дуже радіє, що змогла це усвідомити. Також вона звернулась до своїх прихильниць: "Ви у себе найважливіші. Любіть себе. Нехай іноді кілограми додаються або зменшуються. Нехай часто мені пишуть негативні коментарі й засуджують за вагу, засуджують, що я багато тренуюся, стежу за харчуванням, але однаково не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90. Але це не привід картати себе".

Настя Каменських підсумувала, що навіть після схуднення може змінювати вагу, але попри це, вона себе любить, бо її ідеальність, за словами зірки, в неідеальності.

Реакція мережі

Багато шанувальників Насті Каменських підтримали її думки стосовно того, що людина є красивою у будь-якому тілі. Про це вони написали в коментарях: