Нагодувати з першого разу не вийшло, – Цибульська показала архівне фото з сином після пологів

Українська співачка Оля Цибульська у День матері звернулась не тільки до неньки, але й до сина. Вона показала рідкісне фото з малюком після пологів.

У День матері українські зірки вітали своїх матусь зі святом. Оля Цибульська теж долучилась до привітань, а другим ділом згадала про сина.

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Оля Цибульська показала кадри з сином

Виконавиця показала архівні кадри, якими ділиться дуже рідко. Вона показала фото після пологів, як пробує погодувати сина грудьми. На ще одному кадрі вона продемонструвала Нестора у колисці.

Мені здається, я тут вперше відчула космічну любов. Без умов. Нагодувати Нестора у мене не вийшло з першого разу. І я зрозуміла, що не ідеальна, але дуже люблю. І моєї любові вистачить на все і на всіх,

– поділилась Оля Цибульська.



Архівне фото Цибульської з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Архівне фото Цибульської з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Цибульська також привітала зі святом маму. "Вітаю з Днем Мами. Люблю тебе дуже-дуже, мамочка. Я завжди буду там, де тобі потрібна – сказала ти мені днями. Дякую, що знаю це без слів".

Співачка оприлюднила й вітальний ролик для матерів, у якому не обійшлась без гумору.

Палкі вітання усім, хто виховує свою дитину і ще сина, якого тобі народила свекруха,

– пожартувала Цибульська.