У День матері українські зірки вітали своїх матусь зі святом. Оля Цибульська теж долучилась до привітань, а другим ділом згадала про сина.
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Оля Цибульська показала кадри з сином
Виконавиця показала архівні кадри, якими ділиться дуже рідко. Вона показала фото після пологів, як пробує погодувати сина грудьми. На ще одному кадрі вона продемонструвала Нестора у колисці.
Мені здається, я тут вперше відчула космічну любов. Без умов. Нагодувати Нестора у мене не вийшло з першого разу. І я зрозуміла, що не ідеальна, але дуже люблю. І моєї любові вистачить на все і на всіх,
– поділилась Оля Цибульська.
Архівне фото Цибульської з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Архівне фото Цибульської з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Оля Цибульська також привітала зі святом маму. "Вітаю з Днем Мами. Люблю тебе дуже-дуже, мамочка. Я завжди буду там, де тобі потрібна – сказала ти мені днями. Дякую, що знаю це без слів".
Співачка оприлюднила й вітальний ролик для матерів, у якому не обійшлась без гумору.
Палкі вітання усім, хто виховує свою дитину і ще сина, якого тобі народила свекруха,
– пожартувала Цибульська.
- Зауважимо, День матері з сином провела ще одна співачка – Тіна Кароль. Вона з'явилась у компанії 14-річного сина Веніаміна. Зіркова мати з сином прогулялися у Великій Британії. Адже напередодні артистка виступила у фіналі Євробачення з піснею, з якою представляла Україну на конкурсі у 2006 році.