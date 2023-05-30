22 роки з першого побачення: Оля Цибульська показала архівні кадри з чоловіком з нагоди річниці
Джерело:Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська з чоловіком днями відсвяткували річницю – минуло 22 роки з їхнього першого побачення. Зірка показала архівні кадри з того періоду.
Оля Цибульська розповіла шанувальникам в інстаграм-сторіз, що днями вона з чоловіком згадала про річницю. 22 роки тому пара вперше сходила на побачення.
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Архівні фото Олі Цибульської з чоловіком
Виконавиця зізналась, що часто забуває про важливі дати й річниці. Але згадала про перше побачення з чоловіком Сергієм, яке відбулося 22 роки. Оля зізналась, що ініціювала зустріч саме вона, тому закликала дівчат не боятись робити перший крок.
У нас річниця, про яку я завжди забуваю. 22 роки тому я вперше пішла з цим хлопцем на перше побачення. Зініціювала його я, але, здається, ніхто не пошкодував,
– поділилась зірка.
З цієї нагоди Оля Цибульська показала альбом з архівними фото. Там зібрані друковані кадри закоханих, з того часу, коли їхній роман тільки розпочинався.
Архівні кадри Цибульської з чоловіком:
Чому Цибульська не показувала чоловіка
- Усі роки стосунків Оля Цибульська не показувала в мережі обличчя свого чоловіка. Через це їй часто приписували романи із зірковими колегами.
- Хоч у мережі були підозри щодо того, хто може бути чоловіком знаменитості, вперше він показався публіці під час повномасштабного вторгнення. Це колишній депутат та підприємець Сергій Грисюк. Зіркове подружжя з сином Нестором взяли участь у фотосесії для благодійного проєкту.
- Цибульська пояснювала, що приховувала Сергія не задля піару, а щоб у неї залишалось щось сакральне. Вже показати вирішила тому, щоб не мати ніяких секретів від аудиторії.