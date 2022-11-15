У час війни зірки все більше сумують за рідними домівками. Багато артистів виїжджали з Києва саме туди, звідки родом. Оля Цибульська вже не вперше від 24 лютого приїхала в Радивилів, але вперше показала відео звідти.

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Оля Цибульська побувала в Радивилові

Артистка провела екскурсію місцями свого дитинства та юності. У Радивилів вона приїхала разом з сином. Нестор склав мамі компанію під час прогулянки містом. Цибульська зізналася, що було по-особливому – показувати місця свого дитинства синові.

Особливий вайб приїхати в таке місце і таке місто зі своїм сином уже і походити там, де мама була маленькою, ходила до школи, планувала щось, гралася в якісь ігри,

– поділилася Цибульська.

Виконавиця побувала у дворі гуртожитку, в якому колись жила із батьками, та показала рідний двір, який для неї найщасливішим. Згодом вирушила до школи, де навчалася. Саме там Цибульська познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

Оля показала ще й своє "сакральне місце" – яблуню на задньому дворі школи, куди вона приходила по яблука на перерві.

Оля Цибульська в Радивилові / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, під час повномасштабної війни вперше за 10 років в рідному місті була MamaRika. Артистка з сином і чоловіком заїжджала в Червоноград, що у Львівській області, коли їхала на гастролі в Польщу. Тоді співачка також ділилася приємними спогадами з дитинства.