Во время войны звезды все больше скучают по родным домам. Многие артисты уезжали из Киева именно туда, откуда родом. Оля Цыбульская уже не в первый раз с 24 февраля приехала в Радивилов, но в первый раз показала видео оттуда.

Смотрите также Не видела с Нового года, – Светлана Тарабарова показала трогательное видео родителей из Херсона

Оля Цыбульская побывала в Радивилове

Артистка провела экскурсию по местам своего детства и юности. В Радивилов она приехала вместе с сыном. Нестор составил маме компанию во время прогулки по городу. Цыбульская призналась, что было особенно – показывать места своего детства сыну.

Особый вайб приехать в такое место и такой город со своим сыном уже и походить там, где мама была маленькой, ходила в школу, планировала что-то, играла в какие-то игры,

– поделилась Цыбульская.

Исполнительница побывала во дворе общежития, где когда-то жила с родителями, и показала родной двор, который для нее самым счастливым. Потом отправилась в школу, где училась. Там же Цыбульская познакомилась со своим будущим мужем.

Оля показала еще и свое "сакральное место" – яблоню на заднем дворе школы, куда она приходила за яблоками на перемене.

Оля Цыбульская в Радивилове / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Напомним, во время полномасштабной войны впервые за 10 лет в родном городе была MamaRika. Артистка с сыном и мужем заезжала в Червоноград Львовской области, когда ехала на гастроли в Польшу. Тогда певица тоже делилась приятными воспоминаниями с детства.