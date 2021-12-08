Оля Полякова зустріне Новий рік у спокусливому образі: костюм зірки на "Новорічній Масці"

Співачка Оля Полякова в новорічну ніч тішитиме фанатів присутністю на "Новорічній Масці". Рік Тигра артистка вирішила зустрічати в леопардовому комбінезоні.

Оля Полякова в кожному епізоді шоу "Маска" дивує екстравагантними образами. Не могла оминути увагою і святкове шоу "Новорічна Маска", яке покажуть в ефірі телеканалу "Україна" 31 грудня.

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Екстравагантний образ Олі Полякової

Для святкової зйомки артистка перевтілилася в епатажного Рубі Рода з відомого фільму "П'ятий елемент". Красуня-білявка вкотре показала себе сексуальною, спокусливою та водночас жіночною.

Одним з новорічних аутфітів зірки став обтислий комбінезон з леопардовим принтом, який гарно підкреслив форми її витонченого тіла. Родзинки образові додали аксесуари – масивне золоте кольє, пояс і довжелезний мікрофон. Такою ж екстравагантною вийшла зачіска Полякової – об'ємна гулька-кокон. А на обличчі був макіяж з чорними стрілками на повіках і насиченою матовою помадою на губах.

Всім привіт, я Олька Рубі Род. Оскільки в мене завжди чудернацькі вбрання і головні убори, то в моїй голові ми зробили чотири дірки, закрутили дюбелі, і тепер туди одразу можна щось встромляти,

– жартівливо прокоментувала Оля нову зачіску.



Оля Полякова в "Новорічній Масці" / Фото пресслужби



Оля Полякова в "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Неординарні аутфіти Олі Полякової