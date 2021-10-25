Відома українська артистка Оля Полякова не скаржиться на проблеми у житті публічно, однак відвідує сеанси психотерапевта. Зірка зізналась, що спілкується з професоркою зі Швейцарії.

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Оля Полякова ходить до психотерапевта

Виконавиця поділилась, що спілкується з терапевткою через відеозв'язок. Полякова вирішила ходити на сеанси, щоб почуватися комфортніше.

"Мені люди кажуть: "Звідки стільки енергії? Все встигаєш – і це, і те, і на концерти їздиш, і хліб печеш, і спортом займаєшся, і дітьми займаєшся". Мені завжди здавалося, що я дуже така енергійна, а потім я зрозуміла, що це просто відчуття тривоги, яке мене підштовхує вистрибувати з трусів і все це робити. І коли я була трішки молодшою – якось не зважала на це, а коли я подорослішала – зрозуміла, що це може мене висмоктати", – зізналась Оля.

Позбутися тривожних емоцій і допомагає психотерапевтка. Знаменитість зізналась, що за консультації платить стільки, скільки б платила і в Києві, – 100 євро (понад 3 тисячі гривень).



Оля Полякова / Фото з інстаграму Олі Полякової

Ймовірно, разом з психотерапевткою Оля Полякова розв'язує і проблеми в особистому житті. Не так давно вона зізнавалась про кризу у стосунках з чоловіком Вадимом.

"Зараз нас штормить. І нас штормить тихо. Я усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і ставиш собі запитання: і все, це кінець?", – зауважувала співачка.