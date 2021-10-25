Известная украинская артистка Оля Полякова не жалуется на проблемы в жизни публично, однако посещает сеансы психотерапевта. Звезда призналась, что общается с профессором из Швейцарии.

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Оля Полякова ходит к психотерапевту

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

"Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать", – призналась Оля.

Избавиться от тревожных эмоций и помогает психотерапевт. Знаменитость призналась, что за консультации платит столько, сколько бы платила и в Киеве, – 100 евро (более трех тысяч гривен).

Оля Полякова / Фото из инстаграмма Оли Поляковой

Вероятно, вместе с психотерапевтом Оля Полякова решает и проблемы в личной жизни. Не так давно она признавалась о кризисе в отношениях с мужем Вадимом.

"Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?", – замечала певица.