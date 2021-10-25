Донька Олі Полякової знову потрапила в лікарню близько тижня тому. Українська співачка розповіла, що трапилося з Машею.

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Маша Полякова перенесла операцію.

За словами виконавиці, госпіталізація її доньки була терміновою. Перед цим дівчину 2 дні сильно болів живіт.

У Маші була термінова ситуація. Було дуже лячно, тому що такі речі стаються зненацька. У неї дуже сильно болів два дні живіт і ми не знали, що це робиться. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати,

– зізналась Оля Полякова.

Знаменитість не розповіла, що саме сталося з Машею. Однак зазначила, що після оперативного втручання дівчина має швидко одужати.

Додамо, що, як і справжня блогерка, Маша Полякова публікувала відео з лікарняної палати. "Не губіть мене, я в нормі", – запевнила вона фанів.

Донька знаменитої артистки й раніше потрапляла в лікарню. У березні цього року Машу так само екстрено госпіталізували – через апендицит. Швидка допомога доставила її до приватної лікарні, де одужувала дівчина.

Однак і тоді вона не втомлювалась та знімала ролики для свого блогу в тіктоці. У Маші Полякової активна аудиторія, яка підтримувала її під час хвороби.