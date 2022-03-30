Виконавиця Оля Полякова зізналась, що ніхто з російських зірок-друзів не написали їй та не поцікавилися, чи в безпеці співачка та її діти. Тож і вона вирішила не писати нікому.

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Оля Полякова писала Поліні Гагаріній

Щоправда, артистка не втрималась й написала Поліні Гагаріній, яка виступила на "концерті" в дату анексії Криму.

"Це дірки російського шоубізнесу. Всі, які перейняли ту сторону, – це взагалі криваві вбивці, в них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію – може вони взяли її дітей в заручники, може під час того виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки й ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: "Спочивай з миром, колись талановита співачка, а тепер…“. Ну і там "гарних“ слів. Вона для мене померла", – зізналась Оля Полякова.

Сьогодні на людей, які мають мільйони підписників, дивляться люди. Мовчати про війну, про те, що у сусідній країні гинуть люди, у них це нормально. Гардероб приміряти, тусуватися з друзями. Але це є ненормально. Це така тупість, негуманність – мовчати,

– додала вона.

Оля Полякова додала, що тепер не можна бути нейтральним, чи аполітичним.

"Сьогодні немає півтонів, є біле і чорне. І ти повинен сказати, за кого ти… Нічого ніхто із всіх цих "прекрасних друзів“ не написав мені після початку війни. Ніхто не спитав, як я, як мої діти, чи ми в безпеці. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нікого переконувати. Всі ті люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя", – підсумувала знаменитість.

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