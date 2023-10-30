Тепер співачка прокоментувала роботу на святі. Крім того, вона розсекретила суму свого найбільшого гонорару за корпоративи. З'ясувалося, що це понад 100 тисяч доларів.
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Оля Полякова висловилась про скандальне весілля у Львові
Співачка вчергове наголосила, що артисти не повинні дізнаватися, звідки люди беруть гроші, коли влаштовують грандіозні святкування, їхня робота – розважати людей.
Сьогодні, якщо чесно, дуже багато весіль. І не всі люди, які влаштовують весілля, вкрали гроші у держави. Люди сьогодні не хочуть затягувати, вони не знають, що буде завтра. Тому вони гуляють. І деякі гуляють на останнє. Наша артистична справа — це працювати, а не саджати тих, хто вкрав. Тих, хто вкрав, нехай садить влада. Ми можемо запитати, але навряд чи нам скажуть правду: чесно зароблені гроші чи ні,
– поділилася виконавиця.
Також артистка зазначила, що важливо зараз "не зжерти один одного" всередині країни, коли виникають такі скандальні ситуації.
Найбільший гонорар Олі Полякової
"У мене була дуже велика сума. Це було перед війною. На Новий рік. Я не тільки мала співати, а й вести вечірку. Це була новорічна ніч і подвійний, подвійний гонорар. 100 тисяч доларів так, було", – зізналася співачка.
Втім Полякова тоді захворіла на ковід й повернула кошти замовникам. "Я просто ридала. Це був зашквар", – додала виконавиця.
Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн
Скандальне весілля у Львові та гонорар Полякової: що відомо
- Експрокурор Ростислав Ільницький і колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва на початку жовтня відсвяткували розкішне весілля у заміському комплексі Emily Resort, що біля Львова.
- На святі виступили зіркові гості. Зокрема, ведучим був Григорій Решетник. Крім того, розважали людей Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Дзідзьо та гурт "Дзвони сонця".
- Масштаби свята обурили українців. Так, наречених та знаменитостей розкритикували в мережі.
- Про свою роботу на святі висловилися лише Григорій Решетник та Оля Полякова. Решта – мовчать.
- Крім того, з'ясувалось, що гонорар виконавиці за це весілля перевищує 10 тисяч доларів, але менший ніж 25 тисяч доларів.
- На ці та кошти, зароблені на інших виступах. Зокрема, концертах. Оля Полякова придбала евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Також вона купила 5000 зігрівальних грілок, які невдовзі передадуть захисникам.