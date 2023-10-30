Тепер співачка прокоментувала роботу на святі. Крім того, вона розсекретила суму свого найбільшого гонорару за корпоративи. З'ясувалося, що це понад 100 тисяч доларів.

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Оля Полякова висловилась про скандальне весілля у Львові

Співачка вчергове наголосила, що артисти не повинні дізнаватися, звідки люди беруть гроші, коли влаштовують грандіозні святкування, їхня робота – розважати людей.

Сьогодні, якщо чесно, дуже багато весіль. І не всі люди, які влаштовують весілля, вкрали гроші у держави. Люди сьогодні не хочуть затягувати, вони не знають, що буде завтра. Тому вони гуляють. І деякі гуляють на останнє. Наша артистична справа — це працювати, а не саджати тих, хто вкрав. Тих, хто вкрав, нехай садить влада. Ми можемо запитати, але навряд чи нам скажуть правду: чесно зароблені гроші чи ні,

– поділилася виконавиця.

Також артистка зазначила, що важливо зараз "не зжерти один одного" всередині країни, коли виникають такі скандальні ситуації.

Найбільший гонорар Олі Полякової

"У мене була дуже велика сума. Це було перед війною. На Новий рік. Я не тільки мала співати, а й вести вечірку. Це була новорічна ніч і подвійний, подвійний гонорар. 100 тисяч доларів так, було", – зізналася співачка.

Втім Полякова тоді захворіла на ковід й повернула кошти замовникам. "Я просто ридала. Це був зашквар", – додала виконавиця.

Інтерв'ю з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Скандальне весілля у Львові та гонорар Полякової: що відомо