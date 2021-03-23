Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых. Где именно устроила отпуск звезда, она не рассказывает, но будоражит сеть фото с дочкой в откровенных нарядах.

Известная украинская артистка Оля Полякова отправилась в отпуск. В инстаграм-сториз она показала яркие фото с пляжа. Звезда не сообщает поклонникам, какие именно края она выбрала для курорта. Пока известно, что вместе с ней отдыхает дочь Мария.

Смотрите также Светлана Тарабарова очаровала сеть новым фото с дочкой

Фото Оли Поляковой с дочкой

Певица сделала забавное фото перед зеркалом. Она позировала вместе с Марией. В подписи к кадру звезда сообщила, что сейчас они отправляются на пляж.

Оля Полякова с дочкой не упустили случая похвастаться фигурами. Они предстали перед камерой в купальниках. Певица надела золотистый бюстгальтер и джинсовые мини-шорты, продемонстрировав перед публикой подтянутый живот и броские кубики пресса. Мария Полякова примерила нежно-розовый бюстгальтер и черные лосины.

Звездная мамочка с дочкой дополнили свои образы похожими солнцезащитными очками. Они распустили волосы и не пользовались косметикой, засветив естественную красоту.



Оля Полякова с дочкой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Отметим, недавно Мария Полякова, которая выбрала путь знаменитой матери и нашла себя в музыке, выпустила первую песню. Напомним, что в октябре прошлого года стало известно, что девочка создала свою рок-группу "Швы"