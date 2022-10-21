Цинічно намагаються закрити рота, – Олі Поляковій знову видалили сторінку в інстаграмі

Українська співачка Оля Полякова повідомила, що їй знову видалили сторінку в інстаграмі. З цього приводу зірка навіть звернулась до Михайла Федорова.

Співачка Оля Полякова активно висвітлювала новини, що стосувалися війни в Україні. Через це їй видалили сторінку в інстаграмі.

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Олі Поляковій знову видалили сторінку

Співачка знайшла інший спосіб звернутися до світу. Цього разу вона записала відео у фейсбук, де звернулась до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та його команди.

Від початку війни левова частка українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події, я не виняток. Завдяки своїм сторінкам в інстаграмі й фейсбуці ми постійно тримаємо зв'язок зі своєю аудиторією і підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, аби зробити внесок у нашу спільну перемогу,

– сказала Оля Полякова.

Виконавиця додала, що останнім часом бот-атаки посилилися, особливо на людей з багатомільйонною аудиторією. На сторінці Олі Полякової зникали дописи про благодійні збори або новини про обстріли українських міст.

"Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди! Не дивлячись на те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, виважені у формулюванні думок і слів, думаючи про кожен крок і кожну букву, соцмережі все одно перебувають під постійною атакою. Сьогодні моя сторінка в інстаграм була видалена. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, непоодинокі", – зауважила співачка та попросила про допомогу.

Олі Поляковій видалили сторінку: відеозвернення зірки

Як Оля Полякова висвітлювала війну: останнє

Співачка гнівно відреагувала на новини про мобілізацію в Росії та протести там на цьому тлі. Вона записала відео, в якому зверталась до росіян і висміювала їхні мітинги.

Також Оля Полякова висміяла росіян, які вкрали її хіт "Королева ночи". "Королева, яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні крадії, нічого свого", – казала зірка.