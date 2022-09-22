Після оголошення часткової мобілізації молодь в росії раптово схопилась та вирушила на мітинги ввечері того самого дня. У мережі з'явилось чимало роликів з протестів, однак Катя Осадча вважає, що їх показувати українцям не потрібно.

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Катя Осадча про протести в росії

Не буду перепощувати жалюгідні марші і протести. На болотах вийшли кричати "нєт войнє" тільки коли їх улюблений керівник вирішив до нас відправити на екскурсію. Тобто раніше протестувати не було проти чого? Фу… Бридко. Низько. Не народ, а мотлох,

– жорстко написала Осадча.



Катя Осадча про протести / Фото з інстаграм-сторіз

Також телеведуча додала, що російська молодь дотримується доволі лицемірної позиції, бо не протестує проти війни, а лиш проти мобілізації.

"А ще та жалюгідна молодь кричала "путіна в окопи". Тобто воювати треба, але не тим, хто вийшов на протест, а тим, хто це придумав? Хтось в тій країні має розум? Якесь суцільне дно. І без варіантів – будуть підсилювати виробництво великих пластикових пакетів. На те і заслуговують".

Катя Осадча про протести / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, протестні акції в росії проходили в кількох містах, хоч прокуратура пригрозила протестувальникам 15 рокам у в'язиці. Однак за кілька годин ці мітинги розігнали, над людьми знущались, били їх та затримували.

Що сказала Полякова

Не стримала емоцій і українська співачка Оля Полякова. Вона показала короткий ролик з протестів, де люди кричать "життя нашим дітям". Це й обурило зірку.

А де ви раніше були? Тільки коли вас, росіян, це торкнулося особисто, і страх за ваших діточок змусив вас нарешті вийти на вулицю. І ви нарешті кричите. А наших дітей вам шкода не було? А нашим дітям життя було не потрібне?

– заявила Оля Полякова.

"Ви сім місяців спостерігали, як на нас летять бомби! Як тисячами гинуть від ваших смердючих орків наші мирні люди, наші діти, люди похилого віку. Пожинайте плоди свого довбаного мовчання і нездатності протистояти своєму кривавому вовкулаку. У нього апетит до м'яса ваших синів тільки розігрався. Тож готуйте пакети, ласкаво просимо до нас на могилізацію".

Полякова про мобілізацію та протести: відео