Українські знаменитості долучилися до боротьби з Росією на інформаційному фронті. Вони намагаються донести правду про події в Україні з допомогою соціальних мереж. Однак часто в мережі кадри з війни блокують через нібито пропаганду насильства.

Важливо Після Потапа і Єфросиніної: жінка Анатоліча показала погрози від росіян за патріотичну позицію

Сторінку Олі Полякової в інстаграмі заблокували

Оля Полякова є однією з тих жінок, які виїхали за кордон, але активно транслюють в мережі все те жахіття, яке відбувається на їхній землі. Зокрема, вона показувала моторошні знімки в інстаграмі. Тепер повідомила, що її акаунт заблокували.

Мене заблокували в інстаграмі! За правду! За свідчення жахливих злочинів російських окупантів в Україні! Але це не зупинить мене, як і всіх нас, в боротьбі проти російських покидьків на території нашої землі!

– емоційно висловилася виконавиця.

Тепер Полякова показуватиме злочини російської армії у фейсбуці.



Олю Полякову заблокували в інстаграмі / Скриншот сторінки артистки

Окрім того, українські зірки отримують погрози від росіян: