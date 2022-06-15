Оля Полякова вперше презентувала у Грузії україномовну пісню "Доленька"

Українська співачка Оля Полякова провела благодійний концерт у Тбілісі, особисто висловивши подяку всьому грузинському народу. Там вона заспівала одну зі своїх невипущених ще пісень "Доленька", яка підкорила місцеву публіку.

У "Новому палаці" у Тбілісі на благодійному концерті на підтримку України зібралось понад 7 тисяч людей. Захід допоміг організувати друг України, а також ексучасник проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія спільно зі своїм благодійним фондом Save Ukraine. Серед глядачів у залі було багато українських дітей-біженців, деякі з них вийшли на сцену з жовто-блакитними прапорами під пісню Полякової "Щасливі люди".

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У новій пісні "Доленька" Оля Полякова викликала у пам'яті багатьох переселенців важкі спогади з дня повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Також вона подякувала грузинським матерям за те, що ті виховали гідних синів, які поїхали воювати з Росією разом зі Збройними Силами України.



Оля Полякова з дітьми на сцені в Грузії / Фото пресслужби



7 тисяч людей прийшли на концерт Полякової / Фото пресслужби

Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїм життям, відправляючись в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією. Велика подяка та низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, що борються на боці України. Герої не вмирають!

– заявила на сцені Полякова.

Під час благодійного заходу глядачі онлайн мали змогу робити пожертвування, а також усі кошти підуть на допомогу Україні завдяки придбаним квитками. Наступні благодійні концерти Олі Полякової відбудуться у Празі. Артистка дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. Обидва виступи відбудуться на сцені театру HYBERNIA.



Полякова об'єднала на концерті грузинів та українців / Фото пресслужби

Творчість Полякової після вторгнення