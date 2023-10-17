Це найкрасивіша перша леді, яка коли-небудь була в Україні, – Полякова висловилася про Зеленську
Джерело:"Гордон"
Українська співачка Оля Полякова особисто знайома з першою леді Оленою Зеленською. Вона вважає дружину президента Володимира Зеленського найвродливішою першою леді України.
Полякова запевняє, що Зеленську неможливо порівняти з іншими українськими першими леді. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю.
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Полякова висловилася про Зеленських
За її словами, Олена Зеленська дуже достойна та красива жінка.
Вона найкрасивіша перша леді ever, яка коли-небудь була в нас у країні. Особливо якщо зрівнювати... Вона реально одна з найкращих перших леді у світі. Так вона виглядає, так вона поводиться,
– пояснила Полякова.
Вона додала, що українці "не балувані" нормальними першими леді.
"Якісь були тітоньки, які казали: "Батю, я стараюся", – і виглядали, як хрін знає що", – додала Полякова.
Співачка висловилася і про Володимира Зеленського. Вона заявила, що війну "розкрила" президента. На її думку, він став героєм.
Він "включив" у собі лідера, не всцявся, не втік, а залишився з народом і став героєм. Він взяв на себе відповідальність за народ у такий страшний час… Він тримається гідно,
– додала Оля.
Вона зазначила, що Зеленський "включив криворізького пацана, який не віддасть свого".
Співачка уточнила, що ще ні разу не зустрічалася з Володимиром за час повномасштабної війни.
Полякова висловилася про Олену та Володимира Зеленських: відео
Як часто Володимир Зеленський бачиться з сім'єю
- Нещодавно президент України пояснив, що через війну зустрічається з дружиною вкрай рідко. Водночас такий спільний час сильно його надихає.
- Він зізнався, що сумує за своєю сім'єю – Оленою та дітьми. Іноді йому хочеться просто побути поруч з ними.
- Раніше Зеленська розповідала, що зараз не живе з чоловіком. Вони бачаться, але дуже рідко. Крім того, вона зазначила, що їхні діти сумують за батьком.