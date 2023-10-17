Полякова припускає, що саме так залякали Потапа, який втік з України під час війни. Про це співачка розповіла у новому інтерв'ю.

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Тіматі та Кадиров залякували українських артистів

За словами Полякової, українським артистам телефонували Тіматі з Кадировим. Вони погрожували смертю їм чи рідним.

Багатьом артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували. Погрожували так, як вони вміють – смертю, вбивством рідних. Вони говорили, що знайдуть у будь-якій точці світу і поріжуть на хутра,

– заявила співачка.

Ольга додає, що такі погрози отримували деякі артисти, проте вона не назвала їх імена.

"Але ці артисти не ск*рвилися і продовжили робити свою справу, а деякі чомусь замовкли. Я зараз не хочу нічого сказати. І я абсолютно впевнена, що в будь-якої людини є право на страх", — додала співачка.

Полякова припускає, що схожі погрози отримав і Потап, коли він був за кордоном. На її думку, репера могли так само залякати.

Потап – великий артист, заслужений. Але люди йому не пробачили, що він був за кордоном. Хоча у Льоші на той час був найінформаційніший блог в інстаграмі… А потім щось сталося. І в мене є підозра, що його залякали,

– вважає артистка.

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Де Олю Полякову застала війна