Полякова припускає, що саме так залякали Потапа, який втік з України під час війни. Про це співачка розповіла у новому інтерв'ю.
Цікаво Співала російською: Лобода виступила на одній сцені з росіянами на приватному заході в Дубаї
Тіматі та Кадиров залякували українських артистів
За словами Полякової, українським артистам телефонували Тіматі з Кадировим. Вони погрожували смертю їм чи рідним.
Багатьом артистам дзвонили Тіматі з Кадировим і погрожували. Погрожували так, як вони вміють – смертю, вбивством рідних. Вони говорили, що знайдуть у будь-якій точці світу і поріжуть на хутра,
– заявила співачка.
Ольга додає, що такі погрози отримували деякі артисти, проте вона не назвала їх імена.
"Але ці артисти не ск*рвилися і продовжили робити свою справу, а деякі чомусь замовкли. Я зараз не хочу нічого сказати. І я абсолютно впевнена, що в будь-якої людини є право на страх", — додала співачка.
Полякова припускає, що схожі погрози отримав і Потап, коли він був за кордоном. На її думку, репера могли так само залякати.
Потап – великий артист, заслужений. Але люди йому не пробачили, що він був за кордоном. Хоча у Льоші на той час був найінформаційніший блог в інстаграмі… А потім щось сталося. І в мене є підозра, що його залякали,
– вважає артистка.
Дивіться повне інтерв'ю з Олею Поляковою: відео
Де Олю Полякову застала війна
- Співачку повномасштабне вторгнення застало в Києві, за тиждень після того, як вона з сім'єю прилетіли зі Шрі-Ланки. Оля Полякова прокинулася від перших вибухів, але про війну дізналася лише вранці від няні.
- Спочатку зірка вивезла доньок у безпечне місце в Україні, а звідти вирвалася за кордон, там жила в друзів.
- Полякова повернулася в Україну на початку липня. Артистка повідомила, що їде додому, опублікувавши фото на кордоні. Доньки співачки якийсь час залишалися у Великій Британії, але тепер з батьками живуть в Україні.
- Цікаво, що коли Полякова виїжджала за кордон, вона вмовляла чоловіка втекти з України. Однак той був категорично проти й сказав: "Ця країна дала мені все, я не покину її в цей момент".