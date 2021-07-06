Згадала про Донбас і Крим: Оля Полякова відповіла на приниження від Валерія Меладзе, – відео

Між українською співачкою Олею Поляковою та російським виконавцем Валерієм Меладзе розгорівся конфлікт. Після того, як чоловік назвав її "фріком, а не виконавицею", артистка емоційно звернулася до нього та наголосила, що за 8 років вже час висловити свою громадянську позицію і не заробляти як в Україні, так і в Росії.

Продюсер Констянтин Меладзе опинився в центрі секс-скандалу. Декілька співачок, серед яких й Оля Полякова, звинуватили його в домаганнях. Після цього Валерій Меладзе в одному з інтерв'ю заступився за брата та публічно присоромив українську виконавицю.

До теми Фрік, а не виконавиця, – Валерій Меладзе публічно присоромив Олю Полякову

Оля Полякова не залишила слова Меладзе без уваги та емоційно відповіла на них. Вона згадала про висловлювання Ані Лорак, з яких усе й почалося. Співачка, яка тривалий час живе та працює в Росії, розповіла, що Костянтин пропонував їй інтим в обмін на кар'єру. Однак згодом Лорак відмовилася від цих слів. На думку Полякової, на артистку сильно тиснули.

Полякова відповіла Меладзе

Оля у своєму зверненні до Валерія Меладзе, який живе та працює в країні-агресорі, поставила декілька гострих запитань.

"Коли ми почуємо від благородного грузина, чоловіка, який приїхав в Україну виступати перед українцями, якого шокує вигляд жінки в купальнику, хоча б щось про анексію Криму та агресію Росії на Донбасі? Вас це ніяк не шокувало? Ви давно дуже розмито сказали, що хтось розпалив цей конфлікт. То хто це зробив? Ви вже за 8 років визначилися?

Можливо, якийсь фрік може дозволити собі сказати, що мистецтво поза політикою. Та що скаже серйозний, благородний чоловік, який пафосно дає інтерв'ю відомій журналістці? Може поясните шанувальникам, як так виходить, що ви й ваш брат спокійно працюєте в Україні? А ось Ані Лорак не має такої можливості. Як вам це вдається? Ви сидите в журі українського національного відбору на Євробачення і водночас в російському "Голосі", виступаєте і в Україні, і в Росії", – емоційно висловилася Полякова.

Знаменитість додала, що відповісти на всі ці запитання Валерій зможе зі сцени одного з наймасштабніших музичних фестивалів Atlas Weekend, де виступатиме 8 липня.

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Я не буду запитувати, чий Крим. У вас обов'язково про це запитають найближчим часом,

– наголосила Полякова.

"Ви назвали мене фріком, а не виконавицею. А як мені назвати того, хто під виглядом сильного, мужнього, серйозного чоловіка, який, наскільки я розумію, є громадянином Росії, всі ці роки не може знайти в собі сил, мужності та шляхетності сказати, що думає про те, що відбувається в країні, де він багато років жив, навчався і тепер хоче виступати та заробляти гроші? Ви не можете визнати того, що насправді було, а вважаєте за краще захищати свого брата і, напевно, себе, ображаючи інших жінок. Можливо, вас назвати легкодухим, лицеміром? ви порівняли мене з Сергієм Звєрєвим. А я порівнюю вас з класичним, майже академічним персонажем Фігаро, який і тут, і там. Він на вигляд лише такий великий, а насправді – не дуже", – додала Оля.

Артистка зазначила, що її не цікавить думка Валерія Меладзе. Проте слова, які він сказав на її адресу, розпалили бажання сказати більше про його брата Костянтина. Полякова пообіцяла, що зовсім скоро усі дізнаються ще більше подробиць.

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Секс-скандал з Костянтином Меладзе