Співачка пригадала, що в ніч на 24 лютого вони з чоловіком роз'їхалися по різних квартирах, адже в їхньому домі був ремонт. Після перших вибухів Оля Полякова зателефонувала Вадиму, але той попросив її не вигадувати. Так, вона спокійно проспала майже до 7 ранку.

Читайте також Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва

Як Оля Полякова дізналася про війну

Я почула вибухи, не зрозуміла, що то вибухи. Їх було два. Я зателефонувала своєму чоловіку, а він каже: "Що ти видумуєш? Лягай спати". Десь через годину прийшла моя няня з двома дітьми й сказала: "Олю, почалася війна",

– пригадала співачка.

Вона, як і більшість українців, не збирала "тривожну валізку", тож речі довелося пакувати в паніці й на нервах. Спочатку зірка збиралася на дачу під Києвом, але там теж виявилося небезпечно.

"Я збиралася їхати на дачу. Тому зібрала якісь спортивні костюми, щось там понабирала. Я безцільно ходила по квартирі годин сім. Я не розуміла, що брати, що цінне", – зізналась Полякова.

Читайте також Розстріляли подругу моєї доньки, – Полякова розказала російському каналу про жахи війни

Куди Оля Полякова втекла від війни в Україні

Спочатку зірка вивезла доньок у безпечне місце в Україні, а звідти вирвалася за кордон. Вона не розсекречує, де пересиджує війну, але зізнається, що живе в друзів, уже в третіх. Усе тому, що нерухомості в Європі в Полякової немає.

Я з двома дітьми поїхала за кордон, а мій чоловік залишився в Україні захищати свою територію. Він мене підтримує, тому що я відірвана від дому, відірвана від того, що любила і люблю,

– поділилася артистка.

Вона зізналася, що зараз її головна мета – вберегти доньок Машу та Алісу: "Нам жінкам треба берегти наших дітей. Завдання номер один – зберегти свій здоровий глузд для того, щоб ці діти теж не показилися".

Крім того, Оля Полякова бореться на інформаційному фронті – розповідає світу правду про війну в Україні.

Тепер я зрозуміла, навіщо мені мільйони підписників. Не просто дивитися на мене в купальнику, а для того, щоб інформувати людей по всьому світу про те, що насправді відбувається в нашій країні,

– висловилася співачка.