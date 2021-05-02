Биті були всі, – Оля Полякова розповіла про непрості стосунки з підлеглими

Українська співачка Оля Полякова відома своїм запальним характером, через який часто дістається її підлеглим. Зірка розповіла, що імпульсивно реагує на те, коли щось йде не за планом. За роки її кар'єри "битим був" весь колектив.

37-річна артистка ніколи не приховувала свою емоційність. У новому інтерв'ю Оля Полякова відверто зізналася, що від неї діставалося всьому колективу. Однак співачка роздає "наганяї" не зі зла, тому підлеглі їй пробачають і залишаються в команді.

Читайте також Оля Полякова заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на кар'єру

Биті були у мене всі в колективі, і ніхто не пішов. І не тому, що я плачу величезні гроші, а тому що мене всі в колективі дуже люблять. Вони знають, що я не зі зла,

– розповіла Оля Полякова.

Зірка додала, що по-справжньому принижувала лише одну людину – першу хатню робітницю Світлану, з якою співпрацювала ще до шаленої популярності. Тоді Оля Полякова була ображена на несправедливу долю, адже не великій сцені та телеекранах були "безталанні кози", а не вона.

"Я хочу попросити пробачення у цієї жінки, бо вона була прекрасною. Вона зносила дурниці раз, другий, і я вилізла на голову", – зізналася артистка.

До слова, Олю Полякову дуже дратує непрофесіоналізм. Коли вона помічає, що щось йде не за планом, то затіває скандал.

"Я ніколи просто так кров не п'ю. По-перше, я у справі п'ю. По-друге, я дуже люблю професійну роботу. Коли навколо мене професіоналізм, і все на своєму місці, я мишка, пташка, зайка, кізка. Але коли навколо колапс, я коза і тварюка", – поділилася артистка.

Повне інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, на початку сімейного життя Оля Полякова влаштовувала скандали й чоловіку Вадиму. Зірка била дорогий посуд, тікала посеред ночі з авто та навіть дряпала коханому обличчя. Крім того, співачка завжди каже те, що думає, тому часто здається "грубою, зухвалою, неадекватною, хворою на голову, нахабною".