Вже 16 років співачка Оля Полякова одружена з бізнесменом Вадимом. Чоловік рідко з'являється на публіці з зірковою дружиною, а вона відверто зізнається, що йому з нею несолодко. Артистка розповіла, які скандали влаштовувала коханому на початку сімейного життя.

Оля Полякова дала інтерв'ю програмі "Слава +". Зі Славою Дьоміним вона поспілкувалась не лише про музичну кар'єру, а й про особисте життя. Хоч чоловік виконавиці непублічна особистість й відмовляється від появ на світських заходах, про стосунки з ним знаменитість розповідає відверто. Вона пригадала, які перепалки були між ними.

Читайте також Розвернулася і втекла, – Оля Полякова розповіла про стосунки з Тіною Кароль поза камерами

Оля Полякова про скандали з чоловіком

Королева сцени не приховує, що після 16 років подружнього життя вона керує чоловіком, і йому це подобається. Хоч на початку стосунків у них були кардинально інші ролі. Саме значно старший і досвідченіший Вадим навчив кохану жити моментом, радіти кожному дню, вгамовувати емоції та норов.

На той момент, коли пара одружилася, Оля Полякова лише починала кар'єру в шоу-бізі. На думку співачки, саме через відсутність сцени в ній вирувала шалена енергія, тому вона "гопала в сім'ї" та влаштовувала скандали. Зірка била дорогий посуд, тікала посеред ночі з авто та навіть дряпала чоловіку обличчя.

Я ж істеричка. Мені потрібен невротизм у стосунках, а йому це зовсім не треба було. Він це терпів, бо любив, але перевчив мене. Я била посуд об стіну, дряпала йому обличчя так, що він приходив на роботу й говорив, що на нього собака стрибнула, вибігала вночі з машини в ліс,

– розповіла Оля Полякова.

На відміну від інших чоловіків, Вадим не піддавався на провокації дружини та провчав її. Він зачиняв двері та їхав далі, коли та вибігала з машини посеред лісу, й змушував купувати новий посуд, коли вона розбивала дорогі сервізи. З кожного скандалу Оля Полякова виносила урок й істерики припинилися.

"Коли я прийшла в магазин і побачила, що чашка коштує 70 доларів, а я набила не знаю на скільки, я перестала бити посуд. І так потихеньку стала нормальною. І, звісно ж, у мене з'явилася сцена, де я могла віддати всю свою енергію, цей атомний реактор", – поділилась Оля Полякова.

Артистка й зара щиро захоплюється стійкістю чоловіка. Вона наголошує, що в неї є "потреба в заземленні", яке вона отримує лише від двох людей – коханого Вадима та продюсера Михайла Ясинського. Днями Оля Полякова зізналась, що їй дуже пощастило з чоловіком, адже він у всьому її підтримує та завжди на її стороні.