Тіна завжди була генієм піару, – Оля Полякова розповіла про конфлікт з Кароль

Скандал Олі Полякової з Тіною Кароль досі залишається обговорюваним у соціальних мережах та серед зірок. Днями "королева ночі" знову висловилась про конфлікт. Вона зазначила, що її колега вдало скористалась ситуацією, щоб випустити нову пісню.

Оля Полякова взяла участь у подкасті з Потапом та Позитивом. З ними зірка обговорила, чи могло бути висловлювання про "плакальницю на похороні" і випуск пісні "Скандал" наперед продуманою піар-кампанією для обох знаменитостей.

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Оля Полякова про скандал з Тіною Кароль

Співачка зізналась, що ні в якому разі не змовлялась із Тіною. Вона випадково обмовилась в шоу, а згодом її колега просто вдало використала це для просування свого нового "зухвалого" іміджу та пісні.

"Тіна завжди була генієм піару. Вона завжди вміє з будь-якої життєвої ситуації... Вона була, звичайно, готова до цього. Тому так і сталося. Я сказала, це не вирізали. Я зрозуміла, що це виглядає не дуже. Я зразу ж вибачилася і забула. А потім почалося це ось все. Пройшло і пройшло", – висловилася Оля Полякова.

Потап також зауважив, що Оля сильно вплинула на хід подій у кар'єрі Тіни Кароль. На що артистка відповіла з гумором: "Мені дуже приємно, що під піснею "Скандал" з 10 тисяч коментарів 9559 про мене".

Подкаст з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн

Скандал навколо Полякової і Кароль