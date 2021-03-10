Донька Олі Полякової потрапила до лікарні: відео з палати
Донька української співачки Олі Полякової – Маша Полякова потрапила у лікарню. Дівчина розповіла, що її госпіталізували з апендицитом, проте інших подробиць не повідомила.
Джерело:інстаграм Маші Полякової
Маша поділилася в інстаграм-сторіс роликами з карети швидкої допомоги, а також лікарняної палати. Зіркова донька заявила, що вона потрапила у клініку з апендицитом.
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Донька Олі Полякової в лікарні
16-річна Маша активно розвиває особистий блог в інстаграмі, де ділиться новинами з особистого життя. Дівчина не оминула увагою свою госпіталізацію.
Спершу, Полякова поширила відео, яке зняла дорогою до лікарні. Пізніше вона показала палату, у якій пробуде деякий час. Схоже, що Машу лікуватимуть у приватній клініці, а в просторій палаті вона буде сама. Також блогерка показала крапельницю, яку їй поставили в зап'ястя.
Інших подробиць щодо свого самопочуття та подальшого лікування Полякова не розповіла.
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