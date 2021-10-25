Дочь Оли Поляковой снова попала в больницу около недели назад. Украинская певица рассказала, что случилось с Машей.

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Маша Полякова перенесла операцию.

По словам исполнительницы, госпитализация ее дочери была срочной. Перед этим у девушки 2 дня сильно болел живот.

У Маши была срочная ситуация. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел два дня живот, и мы не знали, что это делается. Когда уже посмотрели на УЗИ – ее срочно забрали оперировать,

– призналась Оля Полякова.

Знаменитость не рассказала, что именно произошло с Машей. Однако отметила, что после оперативного вмешательства девушка должна быстро выздороветь.

Добавим, что, как и настоящая блогер, Маша Полякова опубликовала видео из больничной палаты. "Не теряйте меня, я в норме", – заверила она фанов.

Дочь знаменитой артистки и раньше попадала в больницу. В марте этого года Машу так же экстренно госпитализировали из-за аппендицит. Скорая помощь доставила ее в частную больницу, где девушка поправилась.

Однако и тогда она снимала ролики для своего блога в тиктоке. У Маши Поляковой активная аудитория, которая поддерживала ее во время болезни.