Донька Олі Полякової станцювала з крапельницею у лікарні: відео
Донька української співачки Олі Полякової – Маша Полякова потрапила до лікарні. Причиною госпіталізації став апендицит. Дівчина здивувала відео, де танцювала з крапельницею у палаті.
Джерело:інстаграм Маші Полякової
У середу, 10 березня, старша донька Олі Полякової поділилася відео з карети швидкої допомоги та лікарняної палати. Дівчина розповіла, що її госпіталізували з апендицитом.
До теми Донька Олі Полякової потрапила до лікарні: відео з палати
Ймовірно, Маша Полякова перебуває в одній з приватних столичних клінік, де сама лежить у просторій палаті. У своєму блозі в інстаграмі зіркова донька опублікувала ролик, який зняла прямо там.
Маша Полякова танцює з крапельницею
Дівчина сама розважає себе, перебуваючи на лікуванні. Маша станцювала у палаті, тримаючи крапельницю у руці. Вона постала перед камерою у чорній oversize футболці з білим принтом та штанах. Волосся зібрала у недбалий пучок ззаду.
"Мої розваги у лікарні", – коротко написала в публікації Полякова.
У коментарях підписники Маші бажають їй швидкого одужання.
- Одужуй швидше!
- Швидкого одужання! Тримайся!
- Одужуй скоріше і бажаю більше не потрапляти у такі місця!
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