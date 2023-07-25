Відтак майбутня відеоробота співачки стане першим кліпом режисера від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він планував зробити щось не дуже грандіозне, втім вийшов "мінімалізм по-бадоєвськи".
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Алан Бадоєв знімає кліп для Олі Полякової
Кліпмейкер зізнався, що дуже радий повернутися до роботи над музичними відео. У відеозвернені видно, що кліп на пісню Олі Полякової зніматимуть в полі.
Сьогодні такий класний ранок. Я вперше за півтора року вирушив на знімальний майданчик. Будемо робити щось дуже красиве для Олі Полякової. Думали щось маленьке відзняти, але вийшло трішечки мінімалізм по-бадоєвськи,
– зазначив режисер.
Як повідомила виконавиця, майбутній кліп стане для неї дуже символічним, а образ — непритаманним для творчості.