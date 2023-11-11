У новому випуску "Дорослих дівчаток" Оля Полякова та Маша Єфросиніна обговорили тему брехні. Телеведуча пригадала, як її обманули, даючи інтерв'ю.
До слова Я взагалі народити тебе могла, – Полякова та Єфросиніна жартівливо висловилися про Трінчер
Маша Єфросиніна про брехню Остапчука
Телеведуча пригадала, як Володимир Остапчук дав їй інтерв'ю 4 роки тому, у 2019. Тоді він розповів про щасливе сімейне життя, хоч вже тоді шлюб дав тріщину.
Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він пів року вже як жив з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж, – висловилась Єфросиніна.
Єфросиніна та Остапчук у 2019 / Скриншот з інтерв'ю
"Остапчук?! Брехло брехляче", – жорстко прокоментувала цю ситуацію Оля Полякова.
"Дорослі дівчатка": дивіться відео онлайн
Перше розлучення Остапчука
- У 2007 році Володимир Остапчук одружився з Оленою Войченко. У шлюбі в пари народилося двоє дітей – донька Емілія та син Еван.
- У жовтні 2019 року з'явилася новина про розлучення пари. Водночас тиждень до цього Володимир Остапчук давав інтерв'ю Єфросиніній, де мило розповідав про стосунки з дружиною.
- Це розлучення стало одним з перших найгучніших розривів в українському шоубізі, адже лунали заяви і про коханок, і про зради. Лише в січні цього року, після другого розлучення Володимир Остапчук зізнався, що наробив багато дурниць, про які тепер шкодує.