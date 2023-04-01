Відеоролик зірка поширила в Інстаграмі. Раніше Лілія Ребрик показала заміський будинок, який придбала ще до вторгнення.

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На відео 4-річна Поліна підняла кружку какао з маршмелоу і вимовила: "За те, щоб Путін здох". ЗІркова мама Лілія Ребрик не змогла стримати сміх.

"Хтось подумає, що це першоквітневий жарт, але ні", – підписала пост ведуча.

Шанувальники акторки написали в коментарях, що ми живемо в такий час, коли навіть діти мріють не про нову іграшку, а про добробут країни.

"Господи, наші діти. Одне бажання на всіх",

"І чим швидше – тим краще",

"Приєднуюся до Поліниного бажання",

"За вас, дівчатка, і щоб швидше виповнилося бажання Поліни",

"Це зараз, напевно, всі діти такого бажають. У моїх дітей зараз лише одні ігри та бажання. Б'ємо Путіна",

"Це не жарт, це мрія та бажання всіх українців".

До слова, нещодавно Лілія Ребрик також згадувала дні перед повномасштабним вторгненням. Той час був для неї сповнений тривоги й страху. Вона до деталей пам'ятає вечір 23 лютого, коли купувала меблі для будинку та їла полуницю з шампанським.