Оля Полякова пояснила, чому за кордоном спілкується з дітьми лише українською мовою

Співачка Оля Полякова з доньками виїхала до Франції. Артистка розповіла, що в публічних місцях вони розмовляють між собою лише українською мовою, бо коли іноземці чують російську, одразу запитують, чи вони росіяни.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чимало українців, які раніше були російськомовними, перейшли на українську. Серед них є й артисти.

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Оля Полякова у побуті також спілкується російською. Виїхавши у Францію, виконавиця з доньками вирішила перейти на українську. Артистка розповіла, що няня, яка доглядала її дітей, – україномовна, однак молодша донька завжди відповідала їй російською. Коли ж розпочалася війна, Аліса почала розмовляти рідною мовою своєї країни.

Також Оля зауважила, що росіянам у Європі зараз дуже важко. Коли іноземці чують російську, вони одразу запитують, чи людина з Росії, з насторогою ставляться до неї.

У публічних місцях ми спілкуємося лише українською. Коли чують російську, нас одразу запитують, чи росіяни. Коли відповідаємо: "Ні, ми з України", в людей змінюється вираз обличчя, виникає співчуття. Вони розуміють наше горе,

– поділилася Полякова.

Інтерв'ю Олі Полякової: дивіться відео онлайн

Хто з колег Полякової перейшов на українську мову, намагається викоренити все, що пов'язує з ворогом, – дізнавайтеся за посиланням.