Залишилась в Лондоні чи повернулась у Київ: Оля Полякова відповіла, де зараз її старша донька

Старша донька Олі Полякової вступила до музичної академії в Києві, але було незрозуміло, що з навчанням дівчини в Англії. Артистка відповіла, де зараз навчається Маша.

Співачка Оля Полякова в інстаграм-сторіз відповіла на запитання прихильників. Одне з них стосувалось старшої доньки артистки.

До слова "Забули про річницю": Оля Полякова зворушила мережу рідкісним фото з чоловіком та доньками

Де зараз Маша Полякова

Зіркова донька Маша Полякова вступила до музичної академії в Києві, щоб навчатися на композитора. Та шанувальникам було не зрозуміло, чи справді дівчина поїхала з Лондона, чи залишається у Великій Британії.

Маруся поїхала з Англії, вже не буде там навчатися. Поки що навчається в музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого – скажу вам пізніше,

– заінтригувала Оля Полякова.

Оля Полякова про навчання доньки: відео

Як Маша Полякова вчилась у Лондоні