Донька Полякової вступила до Київської консерваторії. Про це повідомила зіркова мама в інстаграм-сторіс.
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Виявляється, Маша Полякова тепер навчатиметься в Києві.
У нас є для вас новина – Марія вступила до Київської консерваторії на композиторське відділення,
– заявила співачка.
Ймовірно, йдеться про Національну музичну академію України імені Петра Чайковського. Тож, Маша стане композиторкою. Дівчина повідомила, що вона вже почала відвідувати пари.
Що тепер буде з навчанням в Англії і чому донька Полякової вирішила вступити до Київської консерваторії – невідомо. Марія ще не поділилася з підписниками деталями новини.
Марія Полякова навчалася в Лондоні
- Минулого року донька Полякової закінчила школу та вступила до музичного коледжу Лондона, де відучилася один курс. Хоча вона вступила на бакалаврат, тож мала б навчатися там 4 роки.
- У вересні 2022 року дівчина навіть заселилася в гуртожиток. Маші виділили окрему кімнату з ліжком, столом, шафою і вбиральнею. Проте дівчина зазначала, що там дорого – за місяць вона витрачала близько 45 тисяч гривень.
- Цікаво, що Маша мріяла навчатися в музичному коледжі Берклі в Бостоні, США, однак її мама-співачка не змогла оплатити навчання. Там один навчальний рік коштує 40 тисяч доларів