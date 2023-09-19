Певица Оля Полякова в инстаграм-сториз ответила на вопросы поклонников. Одно из них касалось старшей дочери артистки.
К слову "Забыли о годовщине": Оля Полякова тронула сеть редким фото с мужем и дочерьми
Где сейчас Маша Полякова
Звездная дочь Маша Полякова поступила в музыкальную академию в Киеве, чтобы учиться на композитора. Но поклонникам было непонятно, действительно ли девушка уехала из Лондона или остается в Великобритании.
Маруся уехала из Англии, уже не будет там учиться. Пока учится в музыкальной академии имени Чайковского в Киеве, на композиторском отделении. Готовится к чему-то очень крутому, а к чему – скажу вам позже,
– заинтриговала Оля Полякова.
Оля Полякова об обучении дочери: видео
Как Маша Полякова училась в Лондоне
- Минувшим летом дочь Оли Поляковой окончила школу. Она хотела учиться в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США, однако из-за войны звездной мамочки не хватило средств на дорогое обучение – один год в заведении стоит 40 тысяч долларов.
- Маша Полякова вступила взамен в музыкальный колледж Лондон BMus на интегрированную степень. Ее обучение длилось один год.
- Звездная дочь рассказывала, что один месяц в Лондоне стоил ей не меньше тысячи фунтов (около 45 тысяч гривен). По ее словам, дешевле жить там просто невозможно, ведь нужно еще и оплачивать общежитие. Однако Маше повезло, что она попала на бесплатную программу обучения для украинцев.