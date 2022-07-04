Відвикла від цих тривог, – Оля Полякова повернулась до України

Українська співачка Оля Полякова приїхала до України. Вона показала чергу на кордоні і розповіла, як її зустріли.

Відома українська співачка Оля Полякова пересиджувала війну у Франції. Вона давала благодійні концерти та виступала для українців. Днями зірка повернулась додому.

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Оля Полякова в Україні

В інстаграм-сторіз виконавиця показала, як відбувалось її повернення. Вона демонструвала чергу з автівок, які їдуть до України.

У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі,

– сказала Оля Полякова.



Оля Полякова в черзі / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом Оля Полякова радісно оголосила, що приїхала в Україну. Вона поділилась, що трохи хвилюється, бо відвикла від повітряних тривог і сирен.

, Оля Полякова вже давно планувала повернення в Україну . Тут вона планує давати концерти для військових у шпиталях.

"Їдемо дорогою. Не змогли заправитися і сходити в туалет, тому що повітряна тривога, все закрито, заправки всі закриті. Я щось переживаю, відвикла я від цих тривог".

Зірка повернулась додому, де її зустріли із застіллям – борщем, куркою та овочами.



Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз