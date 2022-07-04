Відвикла від цих тривог, – Оля Полякова повернулась до України
Джерело:інстаграм Олі Полякової
Українська співачка Оля Полякова приїхала до України. Вона показала чергу на кордоні і розповіла, як її зустріли.
Відома українська співачка Оля Полякова пересиджувала війну у Франції. Вона давала благодійні концерти та виступала для українців. Днями зірка повернулась додому.
Читайте також "Наші діти хочуть бути українцями": донька Олі Полякової заспівала гімн України на відео
Оля Полякова в Україні
В інстаграм-сторіз виконавиця показала, як відбувалось її повернення. Вона демонструвала чергу з автівок, які їдуть до України.
У мене за спиною черга людей, які повертаються до України. І я у цій черзі,
– сказала Оля Полякова.
Оля Полякова в черзі / Фото з інстаграм-сторіз
Згодом Оля Полякова радісно оголосила, що приїхала в Україну. Вона поділилась, що трохи хвилюється, бо відвикла від повітряних тривог і сирен.Додамо, Оля Полякова вже давно планувала повернення в Україну. Тут вона планує давати концерти для військових у шпиталях.
"Їдемо дорогою. Не змогли заправитися і сходити в туалет, тому що повітряна тривога, все закрито, заправки всі закриті. Я щось переживаю, відвикла я від цих тривог".
Зірка повернулась додому, де її зустріли із застіллям – борщем, куркою та овочами.
Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз