Українська артистка Оля Полякова з початку повномасштабного вторгнення перебуває у Франції разом з доньками. Тепер вона планує повертатися до України.

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Оля Полякова повернеться до України

Виконавиця зізналась, що дуже хочуть повернутись додому і її діти – Маша та Аліса. Жити за кордоном їм не сподобалося, особливо молодшій доньці.

Все їй не так, все несмачне, все некрасиве, навіть тварини мають не такий вигляд, як в Україні… Дитині нічого не хочеться, там три кицьки, п'ять собак, дорогі серцю кози, дуже хоче додому. Я за півтора тижня вже повертаюсь до Києва і даватиму концерти в шпиталях для військових. Вона мене просить взяти її з собою. А я дуже боюся, не знаю, що робити,

– поділилась Оля Полякова.

Зауважимо, раніше знаменитість казала, що не братиме з собою доньок. Вона зізнавалась, що дуже хоче побачити чоловіка.

Співачка додала, що за час війни її доньки стали патріотично налаштовані. Але частково на це впливають соціальні мережі.

"Моя дитина приходить на пляж і співає "Батько наш Бандера, Україна мати…" і при цьому танцює. Я ніколи не бачила, щоб вона таке робила. Вона зараз активно дивиться тікток, різні соціальні мережі, там дуже багато цього. Пісні з нецензурними словами, про рашистів… я її запитую: "де ти це береш". Вона мені показує, розказує, загалом я в курсі усього молодіжного", – зізналась зірка.

Де вчитимуться діти Полякової

Оля Полякова розповіла, що сподівається на закінчення війни до осені, щоб молодша Аліса змогла повернутися в українську школу. Тоді як Маша планує вступати в іноземний музичний університет: "куди вступимо та як будемо тягнути по фінансах – туди й підемо", – каже співачка.



Оля Полякова з доньками / Фото з інстаграму Олі Полякової